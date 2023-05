Nintendo en LEGO hebben nogmaals de handen in elkaar geslagen en presenteren nu met trots het resultaat van hun laatste samenwerking: een heuse LEGO-collectie die helemaal draait rond de gorilla die al graag eens een banaantje eet en een tonnetje van de trap rolt. Het officiële account van LEGO op Twitter kondigde het nieuws aan in een recente tweet.

In totaal gaat het om vier sets: Donkey Kong’s Tree House Expansion Set, Diddy Kong’s Mine Cart Ride Expansion Set, Dixie Kong’s Jungle Jam Expansion Set en de Rambi the Rhino Expansion set. Alle sets zouden moeten uitkomen op 1 augustus.

Jump into the wild side with new LEGO Super Mario™ and Donkey Kong™ adventure playsets! 🙌 pic.twitter.com/gFsTuJerB5

— LEGO (@LEGO_Group) April 28, 2023