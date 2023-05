The Super Mario Bros. Movie draait al enige tijd in de bioscoop en is een daverend succes. Al snel bleek de film enorm veel op te leveren, omdat mensen massaal naar de bioscoop gaan. Zodoende was de verwachting dat de film vroeg of laat de 1 miljard dollar aan opbrengsten zou passeren.

Nu een paar weken na de bioscooprelease is die mijlpaal officieel een feit. De film heeft er 26 dagen over gedaan, waarbij het $490 miljoen heeft opgeleverd in Noord-Amerika en $532 miljoen wereldwijd. In Japan draait de film sinds afgelopen vrijdag, waardoor het bedrag nog wel verder zal toenemen.

The Super Mario Bros. Movie is met deze mijlpaal met afstand de meest succesvolle verfilming van games. De vorige recordhouder was Warcraft die een kleine $440 miljoen opbracht. Heb jij de film al gezien?