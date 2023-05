Vorige week woensdag kondigde Sony PlayStation aan welke games PlayStation Plus Essential/Extra/Premium abonnees deze maand zouden krijgen. Drie interessante titels, die vandaag aan de PlayStation Plus sectie zijn toegevoegd. Dus als je één van de abonnementen hebt, kun je de onderstaande drie games nu downloaden en spelen:

Later deze maand mogen we nog een update voor Extra en Premium verwachten. Dit zal tegen half mei bekend worden gemaakt en zodra de line-up online staat, laten we het weten. Om meer over de PlayStation Plus Essential games te weten te komen, check de video hieronder.

PlayStation Plus abonnement nodig? Klik dan hier.