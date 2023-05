The Super Mario Bros. Movie is een onvervalst succes voor Nintendo en de animatiefilm heeft na 26 dagen meer dan een miljard dollar omzet in het laatje gebracht. Daarmee is het met afstand de meest succesvolle video game verfilming aller tijden.

Dergelijke populariteit betekent echter ook dat er meer vraag is naar mensen die het niet zo nauw nemen met de regeltjes en de film op andere manieren willen bekijken. Daarop had het account vidsthatgohard op Twitter besloten om simpelweg de hele film op het social media platform van Elon Musk te slingeren, zo ontdekte Forbes.

Het moderatieteam heeft klaarblijkelijk niet zitten opletten, want meer dan 9 miljoen mensen hebben de film – die in twee delen was geüpload – kunnen kijken via Twitter. Inmiddels zijn de tweets verwijderd en is het account als vanzelfsprekend opgeschort.