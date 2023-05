Sinds 2008 zijn er gamers die maar wat graag hun handen vies willen maken tijdens het werken op het land. Nu is dat in werkelijkheid niet voor iedereen weggelegd, maar als oplossing kwam in dat jaar de eerste Farming Simulator uit. Inmiddels 15 jaar verder hebben we veel delen voorbij zien komen en ook dit jaar komt er een nieuw deel aan.

De ontwikkelaar wisselt pc en consoles om het jaar af met een mobiele en Switch-versie en dit jaar is die laatste categorie aan de beurt. Daar zijn nu de eerste gameplay beelden van getoond en die laten direct zien wat voor vernieuwingen je mag verwachten. Zo kan je met meer dan 130 machines aan de slag op de Switch en met meer dan 100 stuk in de mobiele versies.

Ook zijn er 14 verschillende gewassen waar je uit kunt kiezen om te verbouwen. Er zijn bovendien genoeg andere activiteiten, waardoor er genoeg valt te doen. Kortom: stroop je mouwen maar op, want de boerderij wacht op je!

Farming Simulator 23 komt later deze maand voor de Nintendo Switch en mobiele apparaten uit.

– 130+ real and authentic machines on Switch & 100+ in the mobile version

– 14 crops to sow, plant, and harvest – now with grapes, olives, and sorghum

– A variety of field activities, extended by plowing and weeding

– Establish production chains and use powerful trucks to transport your goods!

– Tend to farm animals like cows, sheep, and now: chickens!

– Enjoy tons of possibilities on two new maps, including collectibles

– Tutorial mode, AI helper & a new autoload feature for logs/pallets assist you