De Mortal Kombat-film uit 2021 was dan misschien geen cinematografisch meesterwerk, toch was het een amusante popcornprent die niet heel slecht ontvangen werd. Het moge dan ook geen verrassing zijn dat er gewerkt wordt aan Mortal Kombat 2 en die sequel zal een geliefd personage onder de Mortal Komba- fans introduceren: Johnny Cage.

Volgens geruchten zou de bekende Nieuw-Zeelandse acteur Karl Urban, bekend van onder meer Thor: Ragnarök en The Boys, die rol op zich nemen. The Wrap rapporteert namelijk dat er momenteel gesprekken aan de gang zijn omtrent de casting van de acteur. Alhoewel nog niets officieel is vastgelegd, zouden deze gesprekken inmiddels hun laatste fase zijn ingegaan, dus de kans dat we binnenkort Urban op het witte doek zullen zien in deze rol is reëel.