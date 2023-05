Vorig jaar verscheen Ghostwire Tokyo voor de PlayStation 5 (en pc) als een tijdelijk exclusieve game. Die periode is inmiddels voorbij en daardoor is de titel nu ook op de Xbox Series X|S te spelen, waarbij de game via Xbox Game Pass aangeboden wordt.

Het lijkt een succes te zijn, want via Twitter heeft de ontwikkelaar bekendgemaakt dat er inmiddels meer dan 4 miljoen mensen zijn die de game hebben gespeeld. Dit is het totale aantal spelers sinds de release van de game vorig jaar.

Het is niet bekend wat de verkoopcijfers van de game zijn, wat slechts een gedeelte van de 4 miljoen spelers is. Dit komt doordat Ghostwire Tokyo ook via PlayStation Plus Extra en Premium wordt aangeboden, alsook via Xbox Game Pass.