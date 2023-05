Superman dook reeds op als speelbaar karakter in enkele vechtgames en speelt begin volgend jaar de rol van een antagonist in het uitgestelde Suicide Squad: Kill the Justice League. De superheld der superhelden heeft echter al lang geen eigen videogame meer gekregen en dat begint zo stilaan op te vallen. Wie weet komt hier in de nabije toekomst verandering in.

David Zaslav – CEO van Warner Bros. Discovery – heeft immers laten optekenen dat er binnenkort best veel interesse in een dergelijke videogame zou kunnen zijn. Nogal wiedes, nu James Gunn (bekend van de Guardians of the Galaxy films) aan het roer van het DC-filmuniversum staat en vlijtig aan een Superman film sleutelt. Wij zijn alvast vragende partij.