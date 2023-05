Een nieuwe vacature van Bandai Namco doet vermoeden dat het bedrijf bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe game in de Little Nightmares franchise. De vacature noemt Little Nightmares 3 niet specifiek bij naam, maar spreekt wel van een nieuw project binnen het Little Nightmares Production team.

De vacature is voor een stage als productie assistent, die verantwoordelijk zal zijn voor het behalen van mijlpalen, voorzien van feedback en meer.

De originele ontwikkelaar van Little Nightmares, Tarsier Studios, zal waarschijnlijk niet verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van een nieuwe game in de franchise. De studio is nu namelijk bezig met de ontwikkeling van een gloednieuw IP onder Embracer Group.