We weten al enige tijd dat er een nieuwe Mortal Kombat in ontwikkeling is, maar tot op heden hebben we het met een teaser en wat secundaire informatie moeten doen. De game is in ontwikkeling bij NetherRealm Studios en moet dit fiscale jaar verschijnen. Verdere informatie is afwachten, maar het ziet ernaar uit dat het niet lang meer duurt.

Er is namelijk een nieuwe teaser trailer online verschenen, die de volgende game in de reeks aan het teasen is. De veronderstelling was dat het om Mortal Kombat 12 zou gaan wat de nieuwe game betreft, de teaser geeft echter een andere hint. Want na 11 springt de klok niet naar 12, maar gelijk naar 1.

Niet lang daarna kwam de betrouwbare leaker Billbil-kun met het bericht op Twitter dat de nieuwe game ‘Mortal Kombat 1’ heet. Het zou hier om een reboot gaan van de franchise, waar met een vorige teaser ook al naar gehint werd.

Verder laat deze leaker weten dat de game in ontwikkeling is voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Bij de release verschijnen er naast een standaard editie ook speciale edities. Zo heb je de Premium Edition ($109,99) en de Kollector’s Edition ($249,99).

Het is nu vooral een kwestie van tijd totdat de game zijn officiële onthulling ziet. Tot die tijd moeten we het met de bovenstaande teaser doen.