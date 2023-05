Mortal Kombat 12 staat gepland voor een release later dit jaar, maar tot op heden hebben we nog altijd niets vernomen. Ook hebben we nog geen officiële aankondiging gehad, maar met het uitbrengen van een nieuwe video lijkt het teasen te zijn begonnen.

In de onderstaande video bedankt NetherRealm Studios de fans en spelers voor 30 jaar support en aan het einde zegt geestelijk vader Ed Boon dat ze nog zeker niet klaar zijn. Wat volgt is een korte teaser waarin zand naar beneden valt met tot slot een korrel die explodeert.

Het zegt precies helemaal niks, maar het is desalniettemin goed nieuws dat er schot in de zaak zit wat betreft Mortal Kombat 12.