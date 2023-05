Wie maar geen genoeg kan krijgen van de klassieke DOOM-achtige games, maar toch net een andere setting wil, kan zich binnenkort vermaken met Warhammer 40,000: Boltgun. Deze game verschijnt op 23 mei. Dit is een typische retro first-person shooter waar we nog niet heel veel van gezien hebben. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen, want er is een nieuwe gameplay trailer verschenen.

In deze gameplay trailer zie je direct wie en wat je aan korte metten mag schieten. Dit gaat gepaard met een verteller die er overduidelijk zin in heeft en op een goede manier de aandacht van potentiële spelers trekt. De trailer neemt zichzelf verre van serieus en dat blijkt wel uit het script dat de verteller voorleest. Warhammer 40,000: Boltgun ziet er in ieder geval vermakelijk uit en deze trailer zet direct de toon voor de chaotische taferelen die je mag verwachten.