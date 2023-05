Voetbal is een groot onderdeel van veel culturen wereldwijd. Zeker in Europa, Afrika en Zuid-Amerika is de sport een manier van ontsnappen aan het stressvolle, dagelijkse leven. Zowel voor kinderen als volwassenen. Het is daarom niet zo raar dat twee jongens met zo’n achtergrond nu een nieuwe game hebben gemaakt. Zo is Despelote aangekondigd door twee ontwikkelaars die opgegroeid zijn met het voetbal in Ecuador.

In Despelote is voetbal onderdeel van het dagelijkse leven en de game zou je kunnen zien als een ‘slice of life’ ervaring. De setting is Ecuador in het jaar 2001 en het is bijna een soort biografisch verhaal dat zich door voetbal en alle sociale gebeurtenissen daaromheen laat vertellen. Despelote kent bovendien een unieke look en dat maakt de trailer hieronder zeker even het bekijken waard.

Om de game nog authentieker te laten voelen, is de game volledig Spaans gesproken. Deze titel is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De releasedatum is nog niet bekend, maar de game moet ergens in 2024 verschijnen.