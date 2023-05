Eerder deze week werd een teaser gedropt van de volgende Mortal Kombat-game, die volgens insiders ‘Mortal Kombat 1’ zal heten. Dat is echter niet de enige info die we over deze mysterieuze game hebben, want volgens Windows Central zouden de eerste twee DLC-personages van de character pass immers al zijn vastgelegd.

Het gaat hier om Homelander en Peacemaker. Homelander is de antagonist uit de populaire reeks ‘The Boys’ (de kwaadaardige Superman eigenlijk) en Peacemaker kennen we uit de film ‘The Suicide Squad’ (2021) én zijn eigen spin-off reeks ‘Peacemaker’.

Aangezien de Mortal Kombat franchise door de jaren heen al meermaals gastpersonages uit andere franchises heeft binnengehaald, is dit nieuws best geloofwaardig. Voorlopig is dit alles nog niet bevestigd, dus vergeet je korreltje zout niet!