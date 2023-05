Zoals we wel vaker zien met klassieke games die aan PlayStation Plus Premium worden toegevoegd, worden ze voorzien van Trophy ondersteuning. Vandaag zijn er een aantal nieuwe games aan het klassieke aanbod toegevoegd, die ook met een Trophy set komen.

Het gaat om de volgende games, zo blijkt uit Trophy overzichten op Exophase:

In elk van deze games is het mogelijk om een platinum Trophy te halen en als je benieuwd bent naar de doelstellingen, kun je boven op de titels klikken voor een direct overzicht in wat je moet doen.