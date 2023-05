Voor een lange tijd gingen videogames over de toonbank met een adviesprijs van zo’n 60 Amerikaanse dollars, maar met de ingang van deze generatie hebben onder meer Take-Two, Sony en Activision deze prijzen verhoogd naar 70 dollar als adviesprijs. Nadien werden die partijen gevolgd door Electronic Arts en Square Enix, Microsoft en Nintendo.

Nu lijkt ook SEGA te gaan zwichten voor de hogere prijsdrang. SEGA CEO Haruki Satomi en CFO Koichi Fukazwa kregen namelijk vragen omtrent de huidige staat van de industrie en hoe zij kijken naar de huidige prijzen van nieuwe games. De heren gaven hierop aan dat games voor flink wat jaren een adviesprijs van $59,99 hebben gehad, maar dat er dus inmiddels ook meer wordt gevraagd.

Opvolgend heeft het paar verteld dat ze hun huidige prijsstelling opnieuw gaan beoordelen en dat het daarbij niet ondenkbaar is dat deze omhoog gaan, hoewel ze de werking van de markt wel nauwlettend in de gaten houden.

“In the global marketplace, AAA game titles for console have been sold at $59.99 for many years, but titles sold at $69.99 have appeared in the last year.

We would like to review the prices of titles that we believe are commensurate with price increases, while also keeping an eye on market conditions.”