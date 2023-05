Microsoft heeft altijd al gezegd dat ze hun games op zoveel mogelijk platforms willen aanbieden. Het Amerikaanse bedrijf voegt nog maar eens daad bij woord en heeft een tienjarige deal gesloten met NVIDIA om hun pc-games naar GeForce NOW te brengen, zoals een poosje terug werd aangekondigd.

Heb je een abonnement op GeForce NOW, dan kun je nu aan de slag met Gears 5. Op 25 mei komen daar Deathloop, Pentiment en Grounded bij. Dit is nog maar het begin, want gaandeweg worden er meer titels van Xbox Game Studios toegevoegd aan de cloud gaming service van NVIDIA.

GeForce NOW zal niet de enige cloud gaming service zijn waar games van Xbox op worden uitgebracht. Microsoft gaat hun spellen in de toekomst ook aanbieden op Boosteroid, Ubitus, EE en Nware.