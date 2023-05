Take-Two Interactive zit achter Rockstar Games en 2K Games, die per jaar toch aardig wat titels uitbrengen. Met name de laatste ontwikkelaar/uitgever is erg actief met verschillende titels. Rockstar Games komt op een trager tempo met titels, maar dat zijn wel gelijk de meest geanticipeerde games ter wereld. Zo werkt deze ontwikkelaar nu aan Grand Theft Auto VI.

Wanneer die game precies uitkomt is niet bekend, al geeft de Take-Two Interactive verwachting een hint dat we de game in het volgende fiscale jaar mogen verwachten. In het huidige fiscale jaar (dat loopt tot 1 april 2024) zullen er om precies te zijn maar liefst 16 games uitkomen. Dit heeft de uitgever via persbericht aangekondigd.

Het gaat om drie core games, wat ongetwijfeld titels als NBA 2K en WWE 2K zijn. Ook zal LEGO 2K Drive hieronder vallen, die vandaag is verschenen. Daarnaast zit er in de line-up van 16 titels ook een volledig nieuwe IP, maar verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. Van het genoemde aantal zijn er 6 mobiele games.

Bij meer nieuws over wat de specifieke line-up van Take-Two is voor het komende jaar, laten we het weten.