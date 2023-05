Rockstar Games werkt al geruime tijd aan Grand Theft Auto VI, maar wanneer de game precies moet verschijnen is tot op heden onduidelijk. Het ziet er echter naar uit dat we een hint hebben gekregen. Bij de presentatie van de financiële cijfers heeft uitgever Take-Two Interactive ook een verwachting gepresenteerd voor het komende fiscale jaar.

Dit fiscale jaar loopt van 1 april 2024 tot en met 31 mei 2025 en de uitgever verwacht dan 8 miljard dollar aan netto inkomsten. Dit baseert de uitgever op de release van een aantal grote titels. Bovendien is dat een flinke stijging, want voor het huidige fiscale jaar verwachten ze 5.3 miljard dollar aan inkomsten.

Hierbij verwacht de uitgever ook dat het momentum vastgehouden zal worden over de jaren tot zelfs in 2026. Als we kijken naar hoe GTA V het heeft gedaan en nog steeds doet, is het niet gek om te denken dat Take-Two Interactive deze stijging verwacht vanwege de release van GTA 6.

“In Fiscal 2025, we expect to enter this new era by launching several groundbreaking titles that we believe will set new standards in our industry and enable us to achieve over $8bn in Net Bookings and over $1bn in Adjusted Unrestricted Operating Cash Flow. We expect to sustain this momentum by delivering even higher levels of operating results in Fiscal 2026 and beyond.”