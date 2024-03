Nu Grand Theft Auto VI officieel is aangekondigd, is het wachten op meer informatie en de release. Rockstar Games kiest hier zeer zorgvuldig zijn momenten voor en ook staat de ontwikkelaar niet bekend om zijn vrijgevigheid wat beelden betreft. Daarnaast is het wachten op een specifieke release window of datum.

Eerdere berichten leken op een release na april 2025 te wijzen, maar het kan zijn dat de game toch wat eerder verschijnt dan verwacht. Insider JarlOfRivia, die voor de release al de inhoud van de eerste trailer wist te delen, meldt dat de game gepland staat voor januari of februari 2025. Dit geeft hij op Reddit aan, waarna Nuro er nog een schepje bovenop doet. Hij weet te melden dat de game voor nu gepland staat voor 18 februari 2025.

Dit staat echter ietwat haaks op de berichten over fiscale jaren. Uitgever Take-Two Interactive heeft namelijk grote verwachtingen voor het volgende fiscale jaar, dat op 1 april 2025 begint. De veronderstelling was eerder dan ook dat de game na 1 april 2025 gepland staat, al kan een release in het huidige fiscale jaar wel realistisch zijn met een flinke doorloop van verkopen in het fiscale jaar erop, wat eventueel een verklaring is voor een stijging in omzet.

Tot Rockstar Games met een officiële aankondiging komt zullen we het hier echter mee moeten doen.