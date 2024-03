Tijdens de corona-pandemie werkten veel mensen thuis, wat ook voor de gamesindustrie gold. Er zijn nog steeds veel mensen die dat (gedeeltelijk) doen, maar Rockstar Games wil hier nu volledig vanaf gaan stappen.

Rockstar head of publishing Jenn Kolbe, heeft via een email aan het personeel laten weten dat het de bedoeling is dat men vanaf april weer 5 dagen per week op kantoor gaat werken. De primaire redenen hiervoor zijn productiviteit en veiligheid, zo meldt Bloomberg.

De ontwikkeling van de game gaat ook richting de laatste fase en dus is het begrijpelijk dat de ontwikkelaar steeds voorzichtiger wordt nu de game meer vorm krijgt. Verder stipt Kolbe aan dat het werken op kantoor ervoor zal zorgen dat ze zo de best mogelijke versie van Grand Theft Auto VI kunnen maken.

“Making these changes now puts us in the best position to deliver the next Grand Theft Auto at the level of quality and polish we know it requires, along with a publishing roadmap that matches the scale and ambition of the game.”