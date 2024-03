Vorig weekend kwam Kotaku met het nieuws dat Grand Theft Auto VI het risico loopt om uitgesteld te worden naar 2026. Dit hadden ze vernomen van bronnen dichtbij het project. Een aantal dagen later liet een redacteur van Insider Gaming al weten dat de game volgens zijn bronnen gewoon op schema ligt.

Diezelfde site heeft nu een wat uitgebreider artikel geplaatst waarin ze dat herhalen. Dezelfde redacteur heeft nog wat meer rondvraag gedaan en iedereen die hij sprak, heeft aangegeven dat de ontwikkeling op schema ligt. Alle berichten rondom uitstel zouden momenteel puur giswerk zijn.

Een aantal dagen later heeft Kotaku het bericht van een update voorzien en de nuance erbij gezet dat het plan was om de game begin 2025 uit te brengen, maar dat dat plan nu van tafel is. Dit is iets anders dan uitstel naar 2026. Ook heeft de betrouwbaar journalist Jason Schreier een duit in het zakje gedaan.

Hij zegt namelijk dat er een kans is dat de game uit 2025 opschuift, maar dat we nu absoluut niet kunnen weten wat er tegen die tijd gaat gebeuren. Er werken duizenden mensen aan de game, dus dingen kunnen altijd veranderen. Zijn bronnen hebben aangegeven dat er op dit moment niets significants is veranderd met betrekking tot de release.

Schreier: “This week, I asked a few other people at the company what they made of the rumor mill and was mostly met with shrugs.”

Het ziet er dus naar uit dat het vooral een storm in een glas water was en dat er eigenlijk niks aan de hand is.