Rockstar Games kondigde eind vorig jaar Grand Theft Auto VI officieel aan met daarbij het bericht dat we de game in 2025 mogen verwachten. Er bestaat nu echter een kans dat de release opgeschoven wordt, want de game dreigt vertraging in de ontwikkeling op te lopen. Kotaku heeft van anonieme bronnen vernomen dat het doel is om de game in de lente van 2025 uit te brengen, maar een zekerheid is dat absoluut niet.

Rockstar Games stelde onlangs de eis dat medewerkers vanaf april weer 5 dagen op kantoor zouden moeten komen werken. De voornaamste reden die hiervoor werd gegeven was dat de ontwikkelaar koste wat kost wil voorkomen dat dingen lekken nu de ontwikkeling de laatste fase ingaat. Kotaku meldt nu dat een andere reden is dat de game achterop dreigt te raken, wat eventueel tot vertraging van de release kan leiden.

De ontwikkelaar heeft een back-up plan en dat is nogal drastisch, namelijk uitstel naar 2026. Indien dit plan in werking treedt, kan het zijn dat we dit pas over lange tijd horen omdat Rockstar Games heel beperkt en selectief communiceert.

De ontwikkelaar heeft er zelf geen mededelingen over gedaan, maar ze staan erom bekend games (lang) uit te stellen. Hopelijk gebeurt dat niet met de langverwachte opvolger van Grand Theft Auto V.