Vorige week werd bekend dat Rockstar Games de laatste fase van de ontwikkeling van Grand Theft Auto VI ingaat. Hierdoor heeft het bedrijf besloten dat werknemers vanaf april weer 5 dagen per week op kantoor worden verwacht. Deze eis zorgt voor veel rumoer onder werknemers; velen vrezen namelijk dat er weer een crunchcultuur zal ontstaan, waardoor mensen zich gedwongen zullen voelen om langer en meer te werken.

De officiële reden voor het afschaffen van thuiswerken is de vrees dat er een beveiligingslek zou kunnen ontstaan. De IWGB Game Workers vakbond heeft in een verklaring aangegeven dat Rockstar hiermee afwijkt van eerder gedane uitspraken. Daarnaast geeft de vakbond aan dat Rockstar Games geen concreet bewijs heeft weten te leveren dat thuiswerken een negatieve impact zou hebben op de beveiliging of de productiviteit van werknemers.

“The mandate comes one year after unionised workers submitted a petition with 170 signatures, demanding continued remote work options responding to a mandatory transition to 3 days office working, in one of the biggest ever trade union actions in the UK games industry to date,” the union wrote. “Rockstar’s decision to implement the new policy also marks a U-turn from previous statements in which the company insisted flexible work options would remain available, stating in an employee-wide email, ‘This isn’t our first step to 5 days a week. No one wants to go back to the old way of working.’”