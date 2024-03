Afgelopen weekend kwam naar buiten dat Grand Theft Auto VI mogelijk tegen vertraging aanloopt en daardoor opschuift naar 2026. Dit op basis van een bericht van Kotaku, die dit van mensen bekend met het project vernomen had.

Nu een tegenstrijdig bericht, want Insider Gaming redacteur Mike Straw heeft van zijn bronnen vernomen dat hier geen sprake van is. Volgens Straw ligt de ontwikkeling van Grand Theft Auto VI namelijk gewoon op schema. Elk bericht van eventueel uitstel zou op dit moment volgens hem ‘puur giswerk’ zijn.

Kotaku maakte echter geen specifieke melding van uitstel naar 2026, maar noemde uitstel naar dat jaar als het laatste back-up plan. De vraag is nu even wie er gelijk heeft, want beide partijen claimen met bronnen dichtbij de ontwikkeling gesproken te hebben. Al is het natuurlijk hopen dat Straw het bij het rechte eind heeft.

“Saying this again since people are still running with it: I’ve reached out to multiple sources and was told the game was “on schedule” and that any suggestion of a delay at this point in development is “pure conjecture””