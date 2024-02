Toen Rockstar Games eind vorig jaar de eerste trailer van Grand Theft Auto VI liet zien, werd ook duidelijk dat de game pas in 2025 zal verschijnen. Dat duurt dus nog wel even en de vraag is vooral: wanneer ergens in 2025? Analisten stellen nu dat het sowieso pas na 1 april 2025 wordt, wat ze baseren op een nieuw financieel rapport van uitgever Take-Two Interactive.

Nick McKay en Michael Pachter van Wedbush Morgan hebben de rapportage van de uitgever doorgenomen (via VGC), waarin ook een verwachting voor het komende fiscale jaar staat. Dit fiscale jaar loopt van 1 april 2024 tot en met 31 maart 2025. Zo zou de uitgever een omzet van 7 miljard dollar verwachten, wat een miljard minder is dan wat ze vorig jaar in mei nog aangaven.

Volgens de twee analisten betekent dit dat Grand Theft Auto VI uit dit komende fiscale jaar is opgeschoven naar het volgende fiscale jaar. Dit betekent dat de game dus tussen 1 april 2025 en 31 maart 2026 uitkomt, al verwacht het duo niet dat de game later dan 2025 verschijnt.

” We can only surmise that GTA VI has slipped out of FY:25, in-line with our earlier expectation. Management had said that next year’s bookings number will be just over $7 billion, a far cry from its initial comments of $8 billion in May, and its first revision of just under $8 billion in November.

The drop makes us almost certain that GTA VI will not be releasing next FY. With that said, we have no reason to believe the game has slipped out of calendar 2025, but it is reasonable to assume that it will launch later in the year.”