Eerder liet de bekende leaker billbil_kun op Twitter weten dat Electronic Arts en Codemasters hun nieuwe rally game al bijna klaar hebben. We zijn inmiddels een aantal maanden verder en de tot dusver zeer betrouwbare leaker doet er nog een schepje bovenop en meldt dat de rally game WRC 23 heet en op 28 juli uitkomt.

EXCLUSIVE

🚨UPCOMING RELEASE🚨

Remember this tweet?

I know, a lot of you were waiting for news from me

Next WRC game will be indeed called (as revealed first by @_Tom_Henderson_ )

🏎️ WRC 23 🏎️

And here is exclusively the release date

⌛️July 28th, 2023https://t.co/Vbk2z0cpgs pic.twitter.com/aFFtyb1hwS

— billbil-kun (@billbil_kun) May 20, 2023