Kylotonn heeft ons de afgelopen jaren verschillende WRC-games gebracht. Vorig jaar kwamen ze nog met WRC Generations en dat is de laatste WRC-titel van hun hand, aangezien de licentie vanaf dit jaar in bezit is van Codemasters.

Deze ontwikkelaar kennen we natuurlijk van de Colin McRae en de DiRT-games. Zij weten dus wel raad met de WRC-licentie, maar de vraag is nu natuurlijk wanneer we iets van de nieuwe game gaan zien. Mogelijk is de onthulling dichterbij dan verwacht.

De bekende leaker billbil_kun meldt op Twitter dat de game eigenlijk al klaar is om gelanceerd te worden en dat de officiële aankondiging zeer snel zal volgen. Daarbij toont hij allerlei iconen van de Achievements/Trophies die te verzamelen zijn.

Mocht het kloppen – deze leaker is zeer betrouwbaar – dan lijkt het erop dat Codemasters al een lange tijd aan de game werkt en dat de release nog dit jaar volgt. Het is verder natuurlijk wachten op de aankondiging die dus snel zou moeten volgen.