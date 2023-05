Vorig jaar verscheen de Backbone One: PlayStation Edition. Een controller waar je je iPhone in kan klikken om het zo als Remote Play apparaat te gebruiken. De controller kwam echter alleen met iPhone ondersteuning uit, waardoor Android gebruikers in de kou bleven staan.

Het heeft even geduurd, maar de Backbone One: PlayStation Edition is nu ook verkrijgbaar met Android ondersteuning. Iedereen met een smartphone die op dit besturingssysteem draait kan nu dus ook Remote Play gebruiken in combinatie met deze controller.

Bij interesse kun je de Backbone One: PlayStation Edition hier aanschaffen, dit tegen een adviesprijs van € 119,99.