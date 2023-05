Electronic Arts en DICE hebben aangekondigd dat ze een prijswijziging gaan doorvoeren met betrekking tot Battlefield Currency. De digitale valuta zal vanaf 1 juni 2023 iets in prijs omhoog of omlaag gaan, wat afhankelijk is van de markt in kwestie.

De reden hiervoor is eenvoudig: EA past zich aan op de wereldwijde economische situatie en is genoodzaakt de bedragen naar boven of beneden bij te stellen. Het is dus niet te zeggen wat de stijging of daling per land precies zal zijn.

Ook Apex Legends zal in verschillende regio’s een wijziging in de kosten van currency zien, al is Europa in dat geval niet getroffen. Of dat voor de Battlefield Currency ook opgaat is vooralsnog onduidelijk.