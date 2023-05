Dragon’s Dogma is met de jaren een ietwat aparte titel geworden met een fanatieke fanbase. Na het afronden van Devil May Cry 5 kwam Hideaki Itsuno nu gelukkig met goed nieuws: er is een vervolg onderweg.

We moesten eventjes wachten op de beelden, maar Capcom heeft tijdens de showcase van Sony de debuuttrailer onthuld. We zien wederom enorme monsters die verslagen moeten worden en een open wereld die we gaan verkennen. Helaas kon Capcom nog geen releaseperiode met ons delen.