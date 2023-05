Tijdens de PlayStation Showcase kwamen niet alleen grote namen aan bod, ook titels van kleinere ontwikkelaars kwamen voorbij. Een van deze games was Neva.

In Neva draait het allemaal om de speciale band die ouders met hun kinderen hebben en dit wordt in de game vorm gegeven door een vrouwelijk personage en haar wolf. Samen beleven zij een avontuur in een woest landschap, waarbij de vrouw het dier ziet opgroeien.

Neva wordt gemaakt door Nomada Studio. Deze ontwikkelaar was ook verantwoordelijk voor Gris. Hun nieuwste titel staat gepland voor 2024 en zal uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. De onthullingstrailer van Neva kan je hieronder checken.