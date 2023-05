Sony zet al jaar en dag graag in op exclusieve titels, die er meestal ook wel in slagen om goed te scoren bij critici én publiek. Dit zal in de toekomst niet onmiddellijk veranderen. Tijdens een recente businessmeeting liet Jim Ryan namelijk optekenen dat Sony zijn zinnen zet op twee of meer grote eigen titels per jaar.

Het moet dan gaan om games in zowat elk denkbaar genre, in zowel het singleplayer- als het liveservicemodel. Bestaande franchises bijven belangrijk, maar Sony zal vanaf het fiscale jaar 2025 ook 10% meer kapitaal inzetten op gloednieuwe IP’s. Kwestie van het aanbod te allen tijde zo vers mogelijk te houden.

Wij zijn zoals altijd – om eens met een cliché af te sluiten – uitermate benieuwd.