Pc-eigenaren weten hoe het is om alles kapot te maken in Teardown. Heb je een PlayStation 5 of Xbox Series X|S, dan kan je dat dit jaar ook gaan ervaren.

De bedoeling van Teardown is om op rooftocht te gaan. Daarvoor heb je 40 verschillende levels tot je beschikking die allemaal volledig vernield kunnen worden. Gaandeweg je avontuur zal je nieuwe mogelijkheden krijgen om nog meer chaos te veroorzaken.

Om te laten zien wat er zoal mogelijk is in Teardown is er een trailer vrijgegeven. Deze check je hieronder.