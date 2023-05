Gisteravond stond PlayStation vol in de schijnwerpers, omdat het Japande bedrijf een grote Showcase hield. Microsoft heeft ook gebruik gemaakt van het evenement van Sony.

Tijdens de PlayStation Showcase werden er tientallen games laten zien. Dit waren niet allemaal first-party games en/of exclusives. Microsoft heeft dan ook via een tweet duidelijk gemaakt dat een aantal van de getoonde titels ook op hun console zullen uitkomen, met daarbij de quote: ‘What a good looking group.’