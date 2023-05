Wie maar geen genoegen kan krijgen van het Warhammer-universum, kan van geluk spreken. De grote franchise is namelijk een nieuwe game rijker genaamd Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Het gaat hier om een real-time strategiegame waarin je met diverse facties aan de slag kan en het leven van jouw squad in eigen handen neemt.

In Realms of Ruin krijg je onder andere een verhaallijn voorgeschoteld waarin je naar het Realm of Beasts gaat. Hierin ga je het opnemen tegen allerlei zwakkere, kleine wezens, maar ook diverse kampioenen en generaals waar je bang van wordt. Je gaat aan de slag met vier grote facties, waaronder Stormcast Eternals en Orruk Kruleboyz. De game zal ook een online-modus hebben waarin je het online tegen elkaar kunt uitvechten.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Binnenkort volgt ook al een open beta waarvoor je je hier kunt inschrijven.