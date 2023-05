De Dragon Quest franchise is inmiddels al een échte klassieker binnen het JRPG-genre en door de jaren heen heeft deze gigant al talloze games en spin-offs geproduceerd. Eén van die spin-offs is de Dragon Quest Monsters franchise en die heeft dit jaar iets te vieren: het is immers 25 jaar geleden dat de eerste Dragon Quest Monsters-game uitkwam (onder de naam ‘Dragon Warrior Monsters’ in het Westen). Dat laat Square Enix uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan, want we kregen leuk nieuws.

De Japanse studio plaatste een video online waarin de verschillende games uit het verleden op een nostalgische wijze voorbijkomen én op het einde krijgen we een aankondiging: een nieuwe Dragon Quest Monsters-game is momenteel in ontwikkeling voor de Nintendo Switch. Meer info werd niet meegegeven, dus we zullen wat geduld moeten uitoefenen.

Bekijk de video hieronder.