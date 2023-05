De John Wick-films zijn immens populair en daar is met het vierde hoofdstuk alvast geen verandering in gekomen. Nogal wiedes dus dat productiehuis Lionsgate er alles aan blijft doen om de franchise uit te breiden. Zo zou er een tv-reeks in de maak zijn en wordt er druk gesproken over een potentiële vijfde film, maar ook een videogame wil Lionsgate maar wat graag op de planning zetten.

In november lieten we jullie al weten dat er onderhandeld werd over een mogelijke AAA-game die zich in het universum van ieders favoriete huurmoordenaar afspeelt. Nu komen we met een update… die eigenlijk vooral neerkomt op meer van hetzelfde. In een recent financieel rapport liet Joe Drake van Lionsgate namelijk weten dat de gesprekken nog altijd aan de gang zijn.

Een concrete deal is er vooralsnog niet, maar Drake geeft aan dat er veel enthousiasme is en verwacht dus binnen niet al te veel tijd een officieel project te kunnen aankondigen. Wij houden onze vingers alvast gekruist.