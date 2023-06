Het is juni en dat maakt dat we weer een overzicht van nieuwe releases hebben. Deze maand is een mooie voor met name gamers op de PlayStation 5, aangezien Final Fantasy XVI uitkomt wat een veelbelovende titel is.

Daarnaast verschijnt morgen Street Fighter 6, volgende week mogen we MotoGP 23 en Diablo IV verwachten en een week later zullen zoal F1 23 en Park Beyond verschijnen. Kortom, vrijwel elke week komen er grote titels uit en hieronder een overzicht.

We richten ons hieronder op de games die bevestigd zijn voor juni, maar neem ook zeker een kijkje in de PlayStation Store, in de Nintendo eShop, op Xbox Marketplace en natuurlijk de verkoopplatformen op pc voor additionele releases.

Week van 2 juni

Company of Heroes 3: Console Edition (PS5/XSX)

Street Fighter 6 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Super Mega Baseball 4 (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Week van 9 juni

Amnesia: The Bunker (PS4/XO/XSX/Pc)

Diablo IV (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

MotoGP 23 (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Tour de France 2023 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Pro Cycling Manager 2023 (Pc)

Week van 16 juni

Layers of Fear (PS5/XSX/Pc)

Park Beyond (PS5/XSX/Pc)

F1 23 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Crash Team Rumble (PS4/PS5/XO/XSX)

Week van 23 juni

Sonic Origins Plus (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Aliens: Dark Descent (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Final Fantasy XVI (PS5)

C-Smash VRS (PSVR2)

Week van 30 juni

Story of Seasons – A Wonderful Life (Switch)

AEW: Fight Forever (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Ghost Trick: Phantom Detective (PS4/XO/Switch/Pc)

Nog van plan om een game of misschien meer dan één te halen? Laat het hieronder weten!