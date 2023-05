Morgen begint de maand juni en dat betekent dat er nieuwe titels worden aangeboden met Xbox Games with Gold. Microsoft heeft nu bekendgemaakt welke spellen dit zijn.

Van 1 tot 30 juni kan je Adios binnenhalen als je een Xbox Live Gold abonnement hebt. Op 16 juni zal tevens The Vale: Shadow of the Crown beschikbaar worden gesteld. Deze titel zal 15 juli weer verdwijnen.

Om je een idee te geven wat voor games dit zijn, hebben we van elk een trailer opgedoken. Die check je hieronder.