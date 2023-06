Op 12 juni zal Ubisoft z’n eigen show organiseren onder de noemer Ubisoft Forward. Een showcase waarin we meer zicht krijgen op verschillende Ubisoft games en daarvoor heeft de uitgever nu een nieuwe trailer uitgebracht.

Hoewel de trailer gedeeltelijk terugblikt op eerdere jaren, krijgen we ook een glimp te zien van wat de uitgever in petto heeft. Zo mogen we nieuwe beelden verwachten van Assassin’s Creed: Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew: Motorfest en meer.

Via Twitter heeft Ubisoft inmiddels ook aangegeven dat we tijdens de showcase meer te horen krijgen over Assassin’s Creed Codename Jade, een deel in de reeks die zich in China af zal spelen. Kortom, noteer 12 juni in je agenda voor Ubisoft Forward.