Enshrouded bestaat uit drie onderdelen: vechten, bouwen en overleven. Keen Games is een videoserie gestart waarin deze aspecten worden belicht, en het eerste deel is nu beschikbaar en check je hieronder.

In de eerste video wordt het vechten onder de loep genomen. Hierbij komt onder andere het blokkeren van vijandelijke aanvallen aan bod, evenals het belang van je stamina-meter. Wat het vechten in Enshrouded nog meer omvat wordt allemaal duidelijk in de video.