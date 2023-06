Review | Turtle Beach Stealth Pro – Turtle Beach is weer aan de beurt! Eerder hadden we bij PlaySense een nogal onaangename ervaring met een paar van hun headsets: het signaal liet keer op keer flink te wensen over. Het is dus extra boeiend om te zien wat Turtle Beach heeft gedaan met de nieuwe Stealth Pro. Een indrukwekkend apparaat in een uitgebreid pakket. Er zijn tal van functies die we nader gaan bekijken en hopelijk weet dit product zich staande te houden…

Nieuwe rondingen zijn altijd een pluspunt

In vergelijking met de Gen 600/700 headsets, heeft de Stealth Pro geen ovalen vorm meer. Het meest opvallend zijn de ronde earcups: de zwarte headset is geaccentueerd met zilveren randen. Een frisse look, die ons bevalt. De grote earcups zijn voorzien van comfortabele, zachte (kunstleren) kussens, die stevig om je oren passen. Hoewel de headset zwaarder is – ongeveer 400 gram – merk je daar tijdens het dragen door het goede comfort weinig van. Ook de hoofdband is aangenaam, waardoor de Stealth Pro punten scoort qua comfort en uitstraling.

Maar dat is niet alles. Het pakket van € 329,99 is uitgebreid, mede dankzij de setup. De draadloze headset heeft een transmitter die je op de Xbox (of PlayStation met de andere versie) via USB-A moet aansluiten. De transmitter fungeert zowel als verbinding als oplaadstation voor je accu. Je krijgt twee accu’s die je tijdens gebruik kunt verwisselen. De accu bevindt zich in de linker earcup, waar je ook de microfoon kunt aansluiten. Je kunt de microfoon aansluiten, maar dat hoeft niet, omdat er ook een ingebouwde mic in de linker earcup zit voor als je via een mobiel apparaat wilt bellen. Op de rechter earcup bevindt zich het controlepaneel: een Superhearing knop, de powerknop en een Bluetooth knop.

Uitstekende geluidskwaliteit

Het geluidsprofiel van de headset is simpelweg indrukwekkend. Bijna kristalhelder: de tonen over het hele spectrum zijn zeer gebalanceerd. De bass is nooit overheersend en zorgt altijd voor een volle presentatie. Zelfs als je de bass naar voren brengt, overheerst het niet. De middentonen zijn puur en ook de hoge tonen hebben geen schelle uitschieters. We kunnen daarom niets anders dan stellen dat de headset uitstekend klinkt. Ook de ruimtelijkheid is erg goed, alles klinkt levendig en details zijn goed hoorbaar. Kortom, het is aangenaam om naar te luisteren. Oftewel, Turtle Beach heeft hier een prestatie van formaat geleverd.

Een complete chaos

De Turtle Beach Stealth Pro brengt een hoop met zich mee. De Xbox-versie die wij hebben gereviewd is in principe op elk apparaat te gebruiken. Dat betekent ook de PS5, Nintendo Switch (via docking station) en pc, omdat de headset verbinding maakt met de accu dock. Via Bluetooth kan je de headset gebruiken op je mobiele apparaat naar keuze. Echter, om de functies in te stellen via de Turtle Beach Audio Hub, heb je een pc of mobiel apparaat nodig. Er zijn ontzettend veel aanpasbare opties voor de headset via de app, maar hier is waar we vastlopen met de Turtle Beach Stealth Pro. Want vanaf hier is de headset namelijk niet langer een aanrader.

Ja, het geluid mag dan voortreffelijk zijn, maar het gebruiksgemak en de overige functies laten flink te wensen over. We kunnen bijvoorbeeld geen van de instellingen op de headset opslaan. Een grote ergernis is bovendien dat de side-toning altijd aanstaat op de headset. Wil je dit uitschakelen bij gebruik op een Xbox, dan moet je dit via je mobiel doen, met de app en via Bluetooth. Dit moet je elke keer doen na het aanzetten van de headset, wat verschrikkelijk irritant en omslachtig is.

Daarnaast is de prominent geprezen Superhearing modus een functie die maar niet weet te overtuigen. Het zou meer details tijdens het gamen naar voren moeten brengen, maar qua resultaat is het allemaal niks bijzonders. Op de rechter earcup zit een grote volumeknop met in het midden een modus-knop. Je kunt verschillende functies instellen, maar standaard schakelt deze tussen volume (primary) en game/voice chat (secundairy). Het probleem is dat de headset spontaan terugschakelt naar primary (van secundairy) zonder dat je iets aanraakt… Na een paar keer wordt dit een hindernis en vermijden we deze functie liever.

Maar er is meer, de headset lijkt volledig op hol te slaan wanneer we Netflix gebruiken. Tijdens het gamen gaat alles prima, maar na de intro van het Netflix-logo lijkt de headset te ontploffen. Gekraak en haperingen in het geluid zijn dan de norm. We kunnen niet begrijpen waarom we altijd zoveel problemen hebben met Turtle Beach headsets. Niet alleen is het instellen via de app bijzonder omslachtig, maar ook dit soort bizarre problemen zijn amateuristisch te noemen.

Niet de moeite waard

We moeten nog een opmerking maken over de microfoon. Deze is niet best te noemen: je stem klinkt dof en onduidelijk. Dit is een vervelende weergave van je stem en alles behalve ideaal voor als je met een team wilt communiceren. Voor een headset van deze prijsklasse is het onbegrijpelijk dat je met zulke kwaliteit zit opgescheept. De gehele draadloze opstelling ziet er ook niet uit (kabel in je Xbox, kabel naar je headset voor het opladen, de accu dock oogt niet slick, etc). Het is van begin tot eind een puinhoop, wat extra jammer is als je bedenkt dat het geluid echt heel goed is.