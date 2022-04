Review | Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max – Het merk Turtle Beach is al langere tijd een populaire keuze onder gamers die op zoek zijn naar een headset die de oren weten te verblijden en je tijdens een intens potje Call of Duty de benodigde prestaties geeft, hoewel de Amerikanen meer recent wel iets van hun glans zijn verloren. De Stealth 600 Gen 2 van de fabrikant is niet meer de jongste en daarom vond Turtle Beach het nodig om deze headset van een opfrisbeurt te voorzien. Zie hier de Stealth 600 Gen 2 Max – vanaf nu simpelweg Stealth 600 – die we de afgelopen periode onder handen hebben genomen. Of men er in is geslaagd om het maximale uit de headset te drukken, lees je in deze review.

Plastic Beach

De groenwitte doos bevat naast natuurlijk de headset een handleiding, een korte doch stevige USB-C kabel en de benodigde dongle om verbinding te maken. Simpel, maar effectief. De behuizing van de Stealth 600 bestaat geheel uit robuust, zwart plastic wat nog wel wat kan buigen, zodat hij goed naar je hoofd kan vormen. Bovenop de hoofdband staat ‘Turtle Beach’ en beide oorschelpen hebben een zilveren logo van de fabrikant met de kenmerkende diagonale lijn op de earcups. Op de linker earcup zit alle besturing, onder meer twee wieltjes voor het volume en de sidetone.

Hoewel de wielen functioneel zijn, hadden we liever gezien dat één ervan toch op de andere oorschelp had gezeten; nu grijp je namelijk eenvoudig naar het verkeerde wiel, wat onhandig is. Daarnaast zijn er nog de ‘Mode’ knop, de knop om de headset aan te zetten en de uitklapbare microfoon arm, die simpelweg goed en helder je stem laat klinken. Het uit- en inklappen van deze arm zorgt er tevens voor dat de microfoon gemute kan worden. Wel zo handig als je niet wilt dat je party mee geniet van alle huiselijke gesprekken. De twee drivers zijn bekleed met zachte schuimkussens en de headset rust op je hoofd middels een faux leren band. Al met al is de styling rechttoe rechtaan en duidelijk van de hand van Turtle Beach. Bovendien zit de headset comfortabel en stevig op je hoofd.

Voor alle platforms gemaakt

Het fijne aan de Stealth 600 is dat hij compatibel is met nagenoeg ieder platform, behalve mobiele apparaten, omdat bluetooth niet aanwezig is. De meegeleverde dongle heeft een slider met twee standen: één stand is speciaal gemaakt voor Xbox-consoles en de andere stand voor andere platforms zoals pc, PlayStation 4 & 5 en de Nintendo Switch. Bovendien werkt het simpel: hang de dongle in je console of pc, zet hem eventueel in de juiste stand en slinger de headset aan. Via twee piepjes maakt de headset duidelijk dat er verbinding is gemaakt en je bent klaar om te gamen. De grootste verbetering in deze revisie is de batterijduur. Op een enkele lading kun je zo’n 48 uur onafgebroken gamen. We hebben qua latency niks gemerkt, maar het signaal werd wel sporadisch verstoord, ondanks dat we maar zo’n anderhalf meter van de geteste consoles af zaten en dat is zeker iets om in het achterhoofd te houden als je verder zit van je consoles dan wij.

Gebalanceerd geluid

Wat als eerste opvalt bij het beluisteren van de headset is de zuivere en volle bass. Bij bijvoorbeeld explosies hoor je een mooi, donderend geroffel wat je oren doet trillen. Over de treble zijn we tevens zeer positief: instrumenten in het hogere spectrum (zoals violen) klinken gedetailleerd en worden gelukkig nooit schel. Over de afstelling van de middentonen zijn we iets minder positief gestemd. Hoewel het niet slecht klinkt, geluiden zoals stemmen zijn prima en helder te verstaan, merkten we wel op dat er in de lage mids een dip is. Vooral tijdens drukkere scènes en als er dus ook meer geluiden en dynamiek aanwezig zijn, gaat dit opvallen en klinken de middentonen ietwat modderig.

Daarbij kunnen de wat meer aanwezige bass en treble tijdens die drukke momenten vechten om de aandacht van je oren, waardoor het geheel overdonderend klinkt. Er moet echter wel flink wat aanwezig zijn qua geluiden om dit op te merken en over het algemeen heeft de headset een fijn geluidsprofiel, zeker tijdens rustige momenten heeft ieder deel van het spectrum een mooie, gedetailleerde presentatie. Qua ruimtelijkheid doet de Stealth 600 het heel aardig (voor een closed back koptelefoon) en dat kunnen we eveneens zeggen van de presentatie; de headset is goed in balans en je kunt meer dan prima lokaliseren waar geluiden vandaan komen. Een fijn idee als je graag competitieve shooters speelt, en zeker iets wat we verwachten van een headset van €139,99.

Maar geen opties om diepgaand te tweaken

Het is wel erg jammer dat er softwarematig eigenlijk geen ondersteuning is. Op de pc heb je wel de Turtle Beach applicatie, maar die kun je alleen gebruiken om het niveau van de mic monitor en het volume van de systeempiepjes aan te passen. Je bent daarom veroordeeld tot de Mode knop op de linker earcup, die vier standen in totaal heeft. De eerste stand is de ‘Signature sound’, volgens Turtle Beach de modus waarin het geluid gepresenteerd wordt zoals het bedoeld is. Daarnaast heb je nog de Bass Boost, Bass + Treble Boost en de Vocal Boost, die ieder doen wat hun namen impliceren en er gelukkig wel íets is om het geluid te tweaken.

Dat is echter niet heel veel en het gebrek om bijvoorbeeld zelf een EQ-profiel te maken en op te slaan is jammer, zeker als je de genoemde prijskaart van bijna €140,- in het achterhoofd houdt. Ten slotte is er nog de Superhuman Hearing Mode, die je aanzet door kort de powerknop in te drukken. Volgens Turtle Beach zorgt deze stand ervoor dat je makkelijker zachte geluiden hoort zoals voetstappen en het herladen van een wapen, waardoor je een voordeel hebt ten opzichte van je tegenstanders. In de praktijk krijgt het signaal echter een oorverdovende boost en produceert de headset een vlak en onaangenaam geluid. Je kunt het een kans geven, maar naar onze mening moet je hier ver uit de buurt blijven.