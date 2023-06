Sonic Origins Plus krijgt op 23 juni extra content. Dit omvat onder andere 12 Sonic-games die zijn uitgekomen voor de SEGA Game Gear. Er zal ook een fysieke versie verschijnen, maar de extra content zal niet op de disc staan.

Het doosje van de PlayStation 5-versie van Sonic Origins Plus is al te vinden in de winkels van Gamestop. MSPNova merkte op dat op de achterkant de volgende tekst is te lezen, die betrekking heeft op de extra content die deze editie bevat:

Downloadable via included code

Dit betekent dus dat alleen de originele Sonic Origins op de disc zelf staat. Het ‘Plus-gedeelte’ van het spel moet je dus downloaden.