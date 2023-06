We namen onlangs al de SN850 SSD van Western Digital onder de loep, waar we tot de conclusie kwamen dat je goede prestaties krijgt voor een schappelijke prijs. Mocht je echter toch snakken naar meer vrije ruimte op je PlayStation 5, dan heeft de fabrikant iets nieuws voor je in petto.

Men heeft namelijk een nieuw formaat van deze SSD uitgebracht – de SN850P – die maar liefst 4TB aan opslagcapaciteit heeft. Je zult echter wel diep in de buidel moeten tasten, want de SSD heeft een adviesprijs van maar liefst €469,99 en komt daarmee in de buurt van een hele PlayStation 5.