Special | WD_Black SN850 – Denk je aan opslag, dan is Western Digital waarschijnlijk één van de eerste namen die je te binnen schiet. Deze Amerikaanse fabrikant draait al de nodige jaren mee in het hardware-landschap en hebben hun strepen verdiend als zijnde een van de betrouwbaarste merken op het gebied van opslag. Die faam behaalden ze met hun uitstekende harde schijven, maar vandaag de dag zijn de klassieke draaiende schijven niet meer voldoende voor een gemiddelde pc-gebruiker en al helemaal niet voor de nieuwste generatie consoles. Vanzelfsprekend is ook Western Digital een van de grote jongens in de huidige SSD wedloop en ze weten daarbij een zeer aantrekkelijke propositie te bieden met, onder andere, hun WD_Black SN850.

Strak plaatje

Het is altijd leuk als jouw hardware prettige looks heeft, al zal dat voor een SSD minder relevant zijn. De WD_Black SN850 zal namelijk bij veel gamers in het vrije slot van hun PlayStation 5 verdwijnen om vervolgens voor lange tijd geen daglicht meer te zien. De variant met heatsink van de WD_Black SN850 ziet er simpel doch elegant uit. De zwarte heatsink kent een witte bedrukking waarop het modelnummer staat en de term ‘game drive’, die moet benadrukken dat deze SSD perfect voor gamers is. Mocht je van plan zijn de WD_Black SN850 in een pc te gebruiken, dan heb je zelfs nog een beetje RGB om naar te kijken die op de SSD aanwezig is en je makkelijk instelt via de WD Dashboard software voor pc.

Back in black

In de inleiding spreken we veel lof uit over Western Digital als merk zijnde. Ze hebben wat dat betreft dan ook een reputatie hoog te houden. Geen zorgen, dat lukt ze zeker. Met de meer dan prima leessnelheid van 7000MB/s is de WD_Black SN850 meer dan voldoende om jouw PlayStation 5 games tot hun recht te laten komen. Toen we de SSD eenmaal in onze PlayStation 5 hadden geplaatst kregen we een leessnelheid van rond de 6700MB/s te zien wat nog steeds ruim voldoende is. Zo ver wij konden constateren ligt dit verlies bij Sony’s console, want op een pc met een PCI-E 4.0 NVME aansluiting haalden we in Passmark een score die wel heel dichtbij de 7000MB/s kwam.

Dit verlies is voor gebruik in een PlayStation 5 verder helemaal niet relevant. Een potje Mortal Kombat 11 opstarten ging net zo vlekkeloos als vanaf de PlayStation 5 z’n eigen storage. Andere games die we even hebben aan geslingerd zoals Ratchet & Clank: Rift Apart en Horizon: Forbidden West waren ook even snel vanaf de WD_Black SN850 opgestart als vanaf het systeemgeheugen. De games van het systeemgeheugen overzetten naar de SSD gaat ook vliegensvlug, precies wat je mag verwachten van een product waar ook Sony zijn stempel van goedkeuring aan heeft gegeven.

Niet te duur

De WD_Black SN850 is niet de goedkoopste SSD die we hebben mogen spotten, maar voor kwaliteit is het niet erg om er iets meer in te investeren. Bovendien blijft de prijs van deze SSD zeer schappelijk. Alle prijzen die we hier noemen betreffen het model met heatsink. Het 1TB model wat wij hebben mogen testen vind je zo rond de € 110,- en het 2TB model zal je zo’n € 200,- kosten. Er is ook nog een 500GB model, maar die doet wat ons betreft niet mee. Onder andere door zijn prijs van ongeveer € 105,-. Vandaag de dag wordt de prijs per gigabyte van SSD’s pas interessant vanaf de modellen van 1TB, dus daar doe je dan ook een goede koop mee.

Conclusie

Tsja, wat wil je nog meer? Goede prestaties voor een schappelijke prijs met een betrouwbare naam zoals Western Digital op de verpakking. Als je nog op zoek bent naar extra opslag voor jouw PlayStation 5 is de WD_Black SN850 zeker een schijfje om mee te nemen in jouw overwegingen, maar je kan hem evengoed ook overwegen voor jouw pc als is het maar voor dat beetje RGB. De WD_Black SN850 vind je te koop bij diverse bekende (web)shops zoals Media Markt en Amazon.