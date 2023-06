Lang geleden, in een sterrenstelsel hier ver vandaan, lanceerde BioWare de MMORPG Star Wars: The Old Republic. Heel succesvol was de game in eerste instantie niet en al snel schakelde men snel over naar een hybride free-to-play model en in het jaar 2023 heeft de game nog een fanatieke playerbase. EA claimde in 2019 dat de game om en nabij een miljard dollar in het laatje heeft gebracht.

Ontwikkelaar BioWare heeft het echter ook druk met de ontwikkeling van onder meer Dragon Age: Dreadwolf en uitgever EA zou volgens IGN daarom de ontwikkeling en het onderhoud van de MMO willen overdragen aan een andere partij: Broadsword Online Games. Die studio is al nauw verbonden met EA en is verantwoordelijk voor MMO’s zoals Ultima Online en Dark Age of Camelot.

Ongeveer 80 mensen werken op dit moment nog aan The Old Republic, waarvan naar verluidt de helft mee zou verhuizen naar Broadsword Online Games.