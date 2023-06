Als we zo kijken naar de diverse uitgevers die een eigen showcase houden, zijn onze verwachtingen voor die van Capcom wel aan de hoge kant. De afgelopen jaren lijken ze haast niks fout te kunnen doen als het aankomt op de kwaliteit van hun games. Hun showcase vindt aanstaande maandag plaats en daarom bevestigen ze via Twitter alvast drie titels die we tijdens de showcase te zien gaan krijgen.

Twee van Capcoms releases liggen behoorlijk dichtbij, namelijk Ghost Trick: Phantom Detective, die op 30 juni zal verschijnen en Exoprimal, die voor 14 juli op de planning staat. Daarnaast zal Capcom ook meer gaan laten zien van het langverwachte Dragon’s Dogma 2. We hopen natuurlijk nog op een paar verrassingen, maar daarvoor zullen we geduldig tot maandag moeten wachten. De showcase zal voor ons dan om klokslag middernacht beginnen in de nacht van maandag op dinsdag.