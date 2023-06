Alweer 5 jaar geleden plaatsten we een bericht over de 1-bit horrorgame World of Horror. Deze game zou eerst op Steam verschijnen en later naar de PS4 en Nintendo Switch komen. Dat plan ging niet helemaal door en de game verscheen in 2020 in early access op pc. Nu drie jaar later gaat de game eindelijk als volledige game uitkomen en zal deze ook op de PlayStation 5 en Nintendo Switch gelanceerd worden.

De art-style van World of Horror is duidelijk geïnspireerd door het werk van horror manga artist Junji Ito en H.P. Lovecraft, en dat geeft een interessante mix. In de game krijg je vijf mysteries voorgeschoteld die willekeurig uit een poule gekozen worden. Deze bestaan vervolgens uit keuzes maken en plotselinge ontmoetingen met allerlei vreemde en wellicht moordlustige personages. Hieronder kan je de aankondigingstrailer van de releasedatum bekijken.